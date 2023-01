Miranda Kerr przyszła na elegancką galę z... własnym jedzeniem! Nie tknęła nawet wina

Ndjdnd 28 min. temu zgłoś do moderacji 20 2 Odpowiedz

Łał, nie wypiła nawet wina.. a to jakies lekarstwo, że to powinno się poć? W polsce jak nie pijesz to uestes jakis nawiedzony. Mój facet nie pije od jakiś 10lat bo bierze leki na serce i ciagle slyszy 'no napij się, przeciez nic ci sie nie stanie'. W polsce ludzie nawet pptrafia po sipnyvh lekach chlać i wręcz niektorzy przumuszają do picia alko... jak nie pijesz to albo jestes w ciazy albo jestes dziwny.