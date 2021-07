Misha Kostrzewski o życiu w cieniu Małgorzaty Rozenek: "ONA JEST GWIAZDĄ"

Brat Małgorzaty Rozenek cieszy się ostatnio szczególnie dużym zainteresowaniem mediów. Choć jeszcze do niedawna Misha Kostrzewski trzymał się z dala od rodzimego show biznesu, postanowił przyjąć posadę jurora w reaktywowanym przez TVP "You can dance". Tancerz będzie oceniał popisy najmłodszych na parkiecie wraz z "wizjonerem" Agustinem Egurrolą oraz Klaudią Antos. Show poprowadzi Ida Nowakowska, która w rozmowie z Pudelkiem nie szczędziła bratu Perfekcyjnej ciepłych słów.

Nie jest tajemnicą, że aktualnie Misha Kostrzewski funkcjonuje w mediach głównie jako "brat Małgorzaty Rozenek". Ostatnio Kostrzewski miał okazję rozmawiać z Jastrząb Post. W wywiadzie tancerza zapytano, czy jego zdaniem występy w "You can dance. Nowa generacja" sprawią, że media będą pisać o nim bez wspominania nazwiska jego znanej siostry. Misha przyznał, iż nie ma nic przeciwko "życiu w cieniu" Rozenek.

(...) To normalne, że jestem bratem Małgorzaty Rozenek i mi to zupełnie nie sprawia problemu (...). Ona po prostu istnieje w mediach. Ona jest gwiazdą (...). Ludzie muszą się mieć pewien kontekst i w moim przypadku to jest brat Małgorzaty Rozenek. Mnie to odpowiada - zapewnił.

Jestem z niej dumny, ona jest dumna ze mnie. Jeżeli ktoś chce mnie tak przedstawiać, niech mnie tak przedstawia. Będę oceniany przez to, co robię w programie (...). Wtedy ludzie będą mówić: "Misha, Misha, Misha". Ale jeżeli mam być do końca Mishą-bratem Małgorzaty Rozenek, to świetnie. Bo to jest rodzina. To jest jedna z najbliższych mi osób - dodał.

Kostrzewski zdradził również, jak wyglądają jego relacje z Perfekcyjną. Tancerz nie ukrywał, że choć mają z Małgorzatą zupełnie różne charaktery, zawsze świetnie się dogadują.

Nie byliśmy zgodnym rodzeństwem. Mamy dwa zupełnie odmienne charaktery. Małgosia nie daje po sobie chodzić, nie daje się przekonać na jakieś moje argumenty. Ale jest mądrą dziewczyną. Zawsze potrafimy się dogadać. Zgodnym rodzeństwem nie byliśmy, ale się kochamy - podkreślił.

Myślicie, że Mishy Kostrzewskiemu uda się wyjść z cienia sławnej siostry?