TYLKO NA PUDELKU: Brat Rozenek ROZWIÓDŁ SIĘ! Misha Kostrzewski ma już nową ukochaną, którą przedstawił siostrze

Do niedawna Misha Kostrzewski, którego będziemy wkrótce oglądać w roli jurora You Can Dance, był mężem niejakiej Ksenii, z którą doczekał się trójki pociech. Jak się jednak okazuje, ich małżeństwo to już przeszłość, a tancerz układa sobie życie u boku innej kobiety. W niedzielę zakochani pojawili się na obiedzie u Majdanów.