TYLKO NA PUDELKU: Brat Małgorzaty Rozenek będzie JUROREM w "You Can Dance. Nowa generacja"!

Za kilka tygodni ruszają castingi do nowego show, które jesienią chce pokazać widzom TVP. Mowa o reaktywowanym, przed kilkoma laty emitowanym przez TVN talent show "You Can Dance". Telewizja publiczna pokaże format w nieco innej wersji i pod zmienionym tytułem - "You Can Dance. Nowa generacja". Castingi, adresowane do osób w wieku 8 - 13 lat, ruszają już za kilkanaście dni.