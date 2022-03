Młodsza siostra Joanny Opozdy odpoczywa od rodzinnych dramatów, podpierając palmę na Dominikanie (FOTO)

donyy 1 godz. temu zgłoś do moderacji 467 15 Odpowiedz

co by nie mówić, one wszystkie trzy (mama i córki) bardzo ładne. Zaraz ktoś napisze, że bez makijażu wygląda przeciętnie, ale nie znam nikogo kto bez makijażu wygląda lepiej niż bez. Jeżeli znacie to dobrze dla Was (bez ironii)