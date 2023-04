Młodzieńcza Ewa Gawryluk, Paulina Krupińska, Kamil Nożyński i inni promują nowy serial (ZDJĘCIA)

25 kwietnia miała miejsce uroczysta premiera najnowszego serialu TVN "Pati". Fani produkcji "Skazana" będą zachwyceni nową propozycją stacji, bo to spin-off popularnej produkcji, skupiający się na postaci Patrycji Cichy, w którą to wciela się Aleksandra Adamska. Mimo że aktorka zagrała wcześniej w takich serialach jak "O mnie się nie martw" czy "Królestwo kobiet", to niezaprzeczalnie rola Pati w "Skazanej" otworzyła jej drzwi do wielkiej kariery.