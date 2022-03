Młodzieżowa Agnieszka Woźniak-Starak w trampkach pomyka do turkusowego jeepa (ZDJĘCIA)

Ewa 55 min. temu zgłoś do moderacji 88 25 Odpowiedz

Nocość. Cóż te miliony na koncie, przy zabijaniu przez ruskich dewiantów nawet zwierząt w ZOO...? Te miliony na ubrania to pustka. Po prostu, pustka. A może by zainwestować parę groszy na przywiezienie do nas kilku zwierzaków...?