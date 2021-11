Roześmiana Agnieszka Woźniak-Starak w stylówce boho flirtuje z obiektywami, maszerując Marszałkowską (ZDJĘCIA)

Ironia 5 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Napiszcie koniecznie w co nowego ubierze się jutro i w poniedziałek i we wtorek i codziennie przez kolejny rok. To jest pasjonujące, co tam kryzysy na świecie i zagrożenie wojną… sens życia to udana stołówka która świetnie leży na Agusi