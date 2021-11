Agnieszka Woźniak-Starak ucieka z pracy w elektrycznej bryce za prawie 300 tysięcy (ZDJĘCIA)

Agnieszka Woźniak-Starak bez wątpienia należy do najbardziej barwnych postaci branży dziennikarskiej, przynajmniej jeśli chodzi o sferę modową. Gospodyni Dzień Dobry TVN nie boi się zestawiania odważnych kolorów i różnorakich deseni, a przy tym nigdy nie wygląda, jakby była przebrana, dzięki czemu zyskała spore grono wiernych fanów swojego wizerunku.

W ostatnią sobotę zaraz po zakończeniu nagrań do programu Agnieszka opuściła studio, natrafiając po drodze do samochodu na paparazzi. W zielonej marynarce z potężnymi ramionami i zawadiackim kapeluszu gwiazda TVN musiała czuć się fantastycznie. Szeroki uśmiech ani na moment nie opuszczał jej twarzy, co zaowocowało całą serią wyjątkowo sympatycznych ujęć z jej udziałem.