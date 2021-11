Agnieszka Woźniak-Starak wymachuje frędzlami na spacerze w swetrze z własnej kolekcji za PONAD 2 TYSIĄCE ZŁOTYCH (FOTO)

Gość 11 min. temu zgłoś do moderacji 4 6 Odpowiedz

Nie ma nic bardziej infantylnego jak u dojrzałej kobiety rękawy u swetra naciągnięte celowo i zaciągnięte całkiem na ręce jak u małych dzieci które to później biorą do buzi i ssaja , Rozenkowa najczęściej to robi, patrzcie jestem mała dziewczynka , brakuje tym kobietom jeszcze do kompletu smoczka , Starakowa powiela tez ten kretyński zwyczaj dzidzi piernik