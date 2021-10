Agnieszka Woźniak-Starak pozuje w ubraniach ze swojej kolekcji. Internauci: "Piękne, ale NIE NA MOJĄ KIESZEŃ" (FOTO)

Alessandro 15 min. temu zgłoś do moderacji 2 3 Odpowiedz

Kiedy sie cos tworzy zawsze trzeba pamietac o wszytkich,zeby dotrzec do najwiekszej liczby ludzi o roznych rozmiarach ,bobatych i biednych . Ona zapomniala ze nie dawno zanim poznala Staraka wygladala jak ,,pinda z kwiatkiem’’ Popatrzcie na corke Gatsa bogata a jakze naturalna ,chociaz moglaby miec wszystko i wygladac jak gwiazda . Zero Botox ,bez sztucznych dodatkow a jaka piekna ,bo tak malo jest normalnych I naturalnych dziewczyn Pani Agnoeszka bardzo sie zmienia ,ale to kasa ,ktorej nigdy nie miala za wiele teraz rzadzi jej mozgiem Jest powietzchowna i jej wartosci to wyglad ,wyglad I wyglad!!!!!! Smutne ale prawdziwe