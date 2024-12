Młodzieżowa Monika Olejnik mknie na przedświąteczną wizytę w SPA

Warszawscy paparazzi dopiero co "przyłapali" dziennikarkę w salonie fryzjerskim, a do sieci trafiły jej kolejne zdjęcia. Tym razem Monikę sfotografowano w drodze do SPA. Tradycyjnie uwagę zwracał dopieszczony "look" gwiazdy TVN. Tego dnia Olejnik zaprezentowała się w wyjątkowo młodzieżowej stylówce. Miała na sobie szerokie jeansy z kieszeniami, brązowe futro i popularne od paru sezonów śniegowce na platformie. Całość dopełniała torba od Chanel warta ponad 20 tysięcy złotych.