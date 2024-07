Monika Olejnik na zdjęciu z młodości. Tak wyglądała jako 20-latka. Poznalibyście ją? (FOTO)

GENY 23 min. temu zgłoś do moderacji 16 1 Odpowiedz

„Uprzejmie informuję, że moja córka Monika Wasowska (z d. Olejnik) ur. (...) zam. (...), zatrudniona w Polskim Radiu i Telewizji wyjeżdża służbowo do Finlandii w terminie 23-30 listopada 1986 r. Koszty przejazdu i pobytu pokrywa delegująca instytucja" - pisał w raporcie do naczelnika wydziału kadr SUSW major Olejnik. Rok później mjr Olejnik meldował o służbowym wyjeździe córki na Maltę. "Zatrudniona w Polskim Radiu i Telewizji w charakterze redaktora zamierza wyjechać służbowo na Maltę. Wyjazd ma nastąpić w ramach wycieczki zbiorowej organizowanej przez Państwowe Przedsiębiorstwo Orbis" - pisał major Olejnik już nie do swojego szefa, ale do dyrektora Departamentu Kadr MSW.W tym czasie Tadeusz Olejnik był funkcjonariuszem Wydziału XIII Biura "B" Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Wydział ten zajmował się - między innymi - osobowym źródłem informacji, związanych z lokalami kontaktowymi i punktami obserwacyjnymi, planowaniem działań operacyjnych i podglądem audiowizualnym opozycji demokratycznej. Kogo dokładnie śledzono i filmowano - nie wiadomo, bo w ogromnej większości materiały zostały zniszczone, a w IPN zachowały się jedynie protokoły brakowania. Według nieoficjalnych informacji część materiałów nie została zniszczona - jak podawano oficjalnie - ale miała trafić do prywatnego archiwum gen. Czesława Kiszczaka.