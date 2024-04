Młodziutka modelka i żonaty restaurator przyłapani na czułościach na plaży. Dzielą ich aż 44 LATA RÓŻNICY (FOTO)

O tym, że w świecie show biznesu spora różnica wieku nie jest przeszkodą w budowaniu romantycznej relacji, wiadomo nie od dzisiaj. Podobnych przykładów było już wiele, a część znanych i lubianych udowodniła, że nie był to jedynie przelotny romans. Okazuje się, że teraz do tego grona prawdopodobnie dołączyła kolejna para.

Modelka i restaurator mają romans. On ma 65 lat, ona - 21

Zagraniczne media donoszą, że grono zakochanych, których dzieli wieloletnia różnica wieku, zasilili Aoki Lee Simons i Vittorio Assaf . Ona ma 21 lat i jest aspirującą modelką, która pracuje w branży praktycznie od dzieciństwa, on z kolei jest słynnym nowojorskim restauratorem, który jest znany m.in. właśnie za słabości do młodych kobiet. 65-latek jest założycielem sieci Serafina Restaurant Group.

Okazuje się, że tych dwoje prawdopodobnie połączyło głębsze uczucie, o czym donosi portal Page Six. To właśnie to medium opublikowało zdjęcia zakochanych, które wykonano z początkiem kwietnia na St. Barts. Widzimy na nich, jak 21-latka całuje dużo starszego mężczyznę, pozuje mu do zdjęć na plaży, a następnie wspólnie dają nura w oceanie.