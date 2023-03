Modna Agnieszka Woźniak-Starak pędzi do Tesli wartej ponad PONAD ĆWIERĆ MILIONA złotych (ZDJĘCIA)

Agnieszka Woźniak-Starak po krótkim zimowym urlopie, który spędziła w towarzystwie Piotra Kraśki i jego żony, wróciła do pracy. Dziennikarka od kilku lat sumiennie pokazuje się na antenie " Dzień Dobry TVN ", gdzie wraz z Ewą Drzyzgą stworzyła jedyny do tej pory kobiecy duet w śniadaniówce.

We wtorek fotoreporterzy wyhaczyli Woźniak-Starak, kiedy ta akurat wychodziła z pracy. Oświetlona blaskiem słońca gwiazda zmierzała prosto do swojej ekologicznej Tesli za około 270 tysięcy złotych. Zdjęcia pokazują, że opatulona puchówką Aga chyba nieco się przegrzała, bo po mieście chodziła z rozpiętym płaszczykiem, pod którym skrywał się beżowy sweter i czarna mini. Wszystko to zestawione było z wielką torbą i oficerkami pod kolano. Stylowo?