"Modowy statement" Patryka Jakiego: tym razem pokazał się w... koszulce z Jagiełłą. Skiba bezlitośnie: "Kreuje się na WIELKIEGO PATRIOTĘ"

prywatnie to może chodzić w sandałkach i białych podkolanówkach, zakładać dresy, siatkową podkoszulkę, marynarkę w kratę i czapkę w pepitkę lub odwrotnie. Może nawet nosić patriotyczną pelerynę z kondorem bielikiem, jak pierwszy sekretarz partii zdobywający morza czy góry. Nawet może dostać jeszcze trzy doktoraty w dowolnych dziedzinach (błagam ich magnificencje z Jagiellonki, byle nie doktorat z prawa, bo już raz kosmiczny wstyd był) Ale jeżeli reprezentuje Polskę to powinien być przyodziany skromnie, schludnie i stosownie do okoliczności, nie jak jakiś abnegat, któremu komuniści i złodzieje umożliwili emigrację na Żoliborz, kiedyś Inteligencki, A najlepiej, gdyby się nie odzywał, bo człowiek może wyjść z pegeeru, ale pegeer rzadko z człowieka wychodzi...