Monica Bellucci w obcisłej kreacji ZACHWYCA u boku Tima Burtona na premierze (ZDJĘCIA)

Klasa 9 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Wygląda pięknie. Ale najsmutniejsze jest to że możesz być Belluci a jak tylko się „zestarzejesz” to mąż ucieknie do młodej jeśli oczywiście go stać na młodą. Tak jak jej, i to do 18 latki🤦‍♀️