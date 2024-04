Monica Bellucci WYMIENIA CZUŁOŚCI na randce z Timem Burtonem. Fajnie razem wyglądają? (ZDJĘCIA)

zmeczona kole... 21 min. temu zgłoś do moderacji 15 10 Odpowiedz

Odciełam się od wszystkich koleżanek i dobrze mi z tym. Nie wiem o co w tym chodzi, ale mam wrażenie że kobiety są nauczone ciągłego brania i tego że ktoś ma im wiecznie w czymś pomagać. Jak nie rodzice, to partner, jak nie partner to dzieci, jak nie dzieci to koleżanki - jak znajdą większa frajerkę od siebie. Mam wrażenie że koleżankom służyłam - do wysłuchiwania ich problemów, narzekania na dzieci, partnerów, inne matki - do pomagania im w czymś tam: a popilnuj chwilę dziecka bo wizyta u lekarza, fryzjera, a kup coś po drodze, rozmień, zafarbuj włosy i w sumie wkółko coś w relacji z kolegami : ani razu nie spotkałam się z tym żeby któryś mnie o cos poprosił, faceci mam wrażenie że nie mają tendencji do ciągłego wiszenia na kimś, żądania ciągłych przysług, rozstrzasania każdej pierdoły, ciągłego zwierzania się z byle pierdoły. Koleżanki mnie po prostu zmęczyły, zamiast ich wysłuchiwać wolę obejrzeć serial, ugotować coś dobrego, niż słuchać wkółko tego samego. Tak wiem że faceci są beznadziejnymi partnerami czesto zwalają na kobiety gotowanie, sprzątanie i opieke nad dzieckiem. Ale kolegami są dużo lepszymi. Kobiety mnie po prostu zameczają, jeszcze teraz gdy 24h smycz w postaci telefonu komórkowego dała im tą możliwość. Czasami się nie dziwie, ze facet ucieka od takiej zamęczającej baby, serio po dłuższym czasie ma się dość, tego 24h wiszenia, pretensji, przysług, jęczenia.