Monika Chwajoł wdzięczy się do zdjęć z mężem i znanymi koleżankami na otwarciu swojego butiku (ZDJĘCIA)

Monika starannie zadbała o to, by otwarcie sklepu jej marki było wydarzeniem z prawdziwego zdarzenia. Na miejscu nie mogło rzecz jasna zabraknąć fotoreporterów, a celebrytka czuła się w ich obecności niczym ryba w wodzie. Wystrojona w białe spodnie oraz ozdobioną piórami koszulę z głębokim dekoltem Chwajoł ochoczo pozowała do zdjęć na tle nowiutkiego butiku wypełnionego po brzegi sukienkami, kurtkami oraz szpilkami z logo jej marki, prezentując przy tym śnieżnobiały uśmiech. Byłą "królową życia" wspierał mąż Jacek, a także kilka znanych koleżanek. Na otwarciu krakowskiego sklepu MC Premium brylowały m.in. Magdalena Narożna oraz Magda Steczkowska.