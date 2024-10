Monika Goździalska hasa w mikroskopijnym bikini, rozpływając się nad przeprowadzką do Hiszpanii. Fani: "Ciało bogini"

Monika Goździalska pierwsze kroki w show-biznesie stawiała jeszcze pod koniec lat 90. Jej prężnie rozwijającą się karierę modelki w Paryżu przerwał powrót do Polski, w związany z nieplanowaną ciążą. Monika szerszej publiczności dała się poznać dzięki udziałowi w popularnych programach telewizyjnych, takich jak "Big Brother", "MasterChef" czy "Żony Warszawy" . Goździalska ma też na koncie rozbierane sesje i sukcesy w konkursach piękności. O kulisach barwnej kariery pisała w książce "Skandaliczne życie modelek". Ostatnio o celebrytce było głośno w kontekście jej medialnej batalii z jedną z warszawskich restauracji.

Ponad dwa i pół roku temu podjęłam decyzję, która na zawsze odmieniła moje życie. Przeprowadzka do Hiszpanii była krokiem, który zawsze miałam w sobie, ale nie spodziewałam się, że nastąpi tak szybko. Polska to moja ojczyzna, ale Hiszpania to mój dom. Wiedziałam, że czeka mnie wiele wyzwań. Strach przed nieznanym był ogromny, a w mojej głowie pojawiały się wątpliwości, czy dam radę odnaleźć się w nowym miejscu - podkreśliła.