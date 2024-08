Monika Goździalska została WYPROSZONA z warszawskiej restauracji. Ujawnia, co się stało i grzmi: "W D*PACH się powywracało!"

TakaPrawda 10 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Co by o Pani Monice nie mówić ale MA RACJĘ!!! Tak samo jak z babami- flejami z przymierzeniem rzeczy. Brak podstaw dobrego wychowania: potrafisz zabrać z półki/wieszaka to też odstaw/odnieś na swoje miejsce! NIE, panie sprzedające NIE są waszymi służącymi any sprzątać po was syf i odwieszać rzeczy. Niestety muszą to robić, nie mają innego wyjścia. Trochę już żyję na tym świecie i widzę potworne zdziczenie ludzi i coraz większy brak kultury na wszystkich poziomach życia. Ten przykład (odmowa obsługi w restauracji) czy chlew pozostawiany przez ludzi w sklepach i późniejsze negatywne komentarze, wzburzenie, że komuś się to niepodoba świadczy tylko, że ludzie to bydło. Byłam przekonana, że co jak co ale w tych przypadkach ludzie jednak staną po stronie Pani Moniki i przyznają jej rację a jednak okazuje się, że brak szacunku dla sprzedających, przymierzanych rzeczy, dla wielu jest normą i nie widzą w tym nic niestosownego. PRZERAŻAJĄCE….