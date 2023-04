Monika Janowska opowiada o życiu ze STALKERKĄ: "Świadomość tego, że dzieliły ją od nas tylko jedne drzwi, MROZI krew w żyłach"

ruda 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Współczuję. Ja przed swoim stalkerem musiałam wyjechać za granicę. Już nie tylko mnie śledził, wydzwaniał ale zaczęło się łapanie, szarpanie, wrzaski. Kiedyś wychodzę sobie z galerii handlowej, a on na mnie czekał i zaczął mnie ciągnąć za ubranie i krzyczeć na mnie. Raz jak wyjechałam na wakacje to nawet mi się wlamał do mieszkania i zabrał osobiste rzeczy takie jak szczoteczka do zębów, kilka ubrań, perfumy. Ta paranoja trwała 3 lata, nikt mi nie chciał pomóc. Wszystko to razem to zawsze było za mało, dla policji i sądu żeby konkretnie go ukarać, zamknąć. Gdy wyjechałam, a on nie wiedział jak, kiedy i dokąd to się zabił. Jego matka do dzisiaj ma do mnie żal o to.