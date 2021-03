Monika Kozakiewicz ocenia wybryki Maćka z "Love Island": "Jeden z NAJGORSZYCH TYPÓW FACETA"

Kasia 8 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Do Laury nie pałam jakąś wielką sympatią no ale sposób w jaki Maciek z nią "rozmawia" przyprawia mnie o dreszcze. To nawet nie jest rozmowa, to jest wychowywanie i ustawianie młodej kobiety pod swoje standardy. A pozostali Panowie zamiast ogarnąć go tak jak Piotra to jeszcze mu przytakują. Nie usprawiedliwiam Laury, nawet jej jakoś specjalnie nie lubię ale zachowanie Maćka mocno rujnuję psychikę.