Monika Miller szykuje się do ślubu. Pokazała się w białej sukni z wycięciami. Nie za ODWAŻNIE? (FOTO)

Monika Miller kilka lat temu starała się wkroczyć do show biznesu jako "modelka alternatywna", co przy pomocy dziadka okazało się kluczem do sukcesu. Leszek Miller pochwalił się wytatuowaną wnuczką na Twitterze, a to z kolei nie umknęło uwadze mediów.

Dziś Monika Miller co jakiś czas przypomina o sobie portalom, występując we wszelkiej maści programach telewizyjnych oraz ujawniając kulisy życia prywatnego. Ostatnio wybrała się na przymiarki sukien ślubnych ze swoją koleżanką z "Królowej przetrwania" . Pokazała się w odważnym modelu.

Monika Miller mierzy suknię ślubną

Ja go pytam czasem, tak raz na tydzień przynajmniej co on o tym (dop. red. ślubie) myśli. On powiedział mi dzisiaj, że jest człowiekiem spontanicznym, wydaje mu się, że to będzie szybciej, niż mu się wydaje. Może pewnego dnia wstać i powiedzieć "dobra, idę kupować pierścionek" - wyznała Monika Miller serwisowi Jastrząb Post.