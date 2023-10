Monika Mrozowska POCHWALIŁA SIĘ domkiem na wsi. Fani zachwycają się w komentarzach: "Jak z bajki" (ZDJĘCIA)

Koks 14 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Dziewczyny, zwracajcie uwagę na to, z kim sobie robicie dzieci. Jak będziecie się kierować miłością, to facet szybko się Wami znudzi, znajdzie sobie koleżankę, a wy będziecie zagryzać zęby zęby wytrzymać dla dzieci. Jak będziecie interesowne to facet będzie o was dbał i będziecie miały domek na wsim Faceci lubią być wykorzystywani - nie bez przyczyny takie są rozchwytywane. Bierzcie faceta z kasą - chociaż to Was nie zawiedzie.