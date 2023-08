Monika Mrozowska pozuje w bikini. Aż trudno uwierzyć, że jest po czterech ciążach! (FOTO)

Gościu 42 min. temu zgłoś do moderacji 32 3 Odpowiedz

Ja bym tak nie chciała mieć 4 dzieci z trzema różnymi facetami. Monika dokonała takiego wyboru i ok. To jest absolutnie jej życie jej sprawa i nikt nie ma prawa jej tego wytykać czy hejtować ją z tego powodu. Ona sama te dzieci wychowuje więc nic nikomu do tego. Ona musi ogarnąć całą codzienną logistykę sama pomyśleć co włożyć do gara żeby dzieci miały co jeść, zapewnić im szczęśliwe i bezpieczne życie. I jakoś nie narzeka, że jej ciężko, że nie daje rady i nieraz jest bardzo zmęczona bo ma prawo być zmęczona jak każda mama. Zawsze uśmiechnięta a dzieciaki wyglądają na szczęśliwe. Jakoś nigdzie nie czytałam, że krytykowano i potępiano faceta który miałby taką sytuację jak Monia tj 4 dzieci z trzema różnymi partnerkami. Facetom wszystko uchodzi na sucho bo to kobieta chodzi w ciąży i po urodzeniu wychowuje dzieci. To kobieta jest ta zła bo po ilus 0artnetow i z każdym dziecko. Całe "zło" tego świata spada na kobietę i to jest obrzydliwe. Jeszcze jedno czy Monikę będzie chciał z 4 dzieci to jej sprawa i ewentualnie faceta. A nie pomyśleliście, że najzwyczajniej Monika nie chce już faceta bo się na nich okrutnie zawiodła. Ceni sobie to życie jakie teraz wiedzie bo kolejne dziecko w postaci dorosłego faceta który również chce być zaopiekowany jest jej zupełnie zbędne.