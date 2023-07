Monika Mrozowska udała się z synem na ciacho do nowej knajpy Macieja Musiała. "Lekkie ROZCZAROWANIE" (FOTO)

Gość 13 min. temu zgłoś do moderacji 4 3 Odpowiedz

Kurde ludzie co z wami nie tak - crocsy to są klapki do ogródka, do pracy, ew.jako kapcie domowe. Dzieciak do chodzenia potrzebuje dobrze dobranych butów, żeby stopa prawidłowo się kształtowała. W takim szerokim klapku nie będzie. Pani celebrytka powinna o to zadbać.