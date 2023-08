Monika Mrozowska pozuje w bikini. "Czuję się jak milion w każdej walucie" (FOTO)

Bbb 10 min. temu zgłoś do moderacji 0 9 Odpowiedz

Jak podejść do sytuscji gdzie facet powiedzusl ze zasponsoruje mi zakupy i zebym kupiła co potrzebuje. Wydałam około 1000 zł i kupowałam ze swoich kont w sklepach o internetowych żeby bylo prościej. On miał mi to zwrócić. Sama zaproponowałam niestety ze kupię to sama i potem podlicze. To bylo 3 miesiące temu. Otrzymałam od niego 500 zł a resztę miał mi zwrócić ale nie porusza tego tematu. Mówi ze ma problemy z kasa ale ostatnio zarobił 13 tysięcy i po dwóch tygodniach znów mówił ze nie ma. Zwykle zarabia blisko 10 tys. Mieszkamy razem on utrzymuje dom i zapewnia wszystko. Wspominałam mu o tym ale on mówi ze zwróci jak będzie miał. Nie chce go naciskać ale słabo się z tym czuje i nie ma dnia zebym o tym nie myślała. Przycisnąć go czy być cierpliwa? On ciagle mi gada ze nie jestem wyrozumiała do jego sytuscji finansowej i przecuez jestem z nim w życiu i muszę to rozumieć. W sumie mi kupuje tylko jedzenie niewiele poza tym. Ostatnio zrobił to samo.. zaplanował na coś budżet. Ja to kupiłam ze swojego konta. A on potem znowu ze nie ma bo były niespodziewane wydatki. Na co? Odpowiedział jakoś pokrętnie. I znowu powiedział ze”nie jestem z nim w życiu i nic mnie nie obchodzi”. On sam powiedział ze będzie nas utrzymywał na ten moment. Nie wiem na co wydaje nie mówiąc o dostępie do konta. Potrafi np zarobić 5 tys i mi o tym nie powiedzieć. Wiecznie słyszę tylko ze „nie mam kasy” Ostatni raz dałam Sie wkręcić następnym razem niech płaci od razu