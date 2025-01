Monika Olejnik przemierza warszawskie ulice w ciepłym futerku i w czapce za 700 zł

Pisałam z każdego miejsca świata, w którym byłam. Przez te kilkanaście lat może kilka razy zdarzyło się, że nie było felietonu. Pisałam z różnych miejsc we Włoszech, w kawiarniach, na dworcach, w samolocie, na Korsyce, z gór, kiedy byłam na nartach. Pisałam ironicznie, złośliwie, nikomu nie odpuszczałam. Chciałam się z Wami pożegnać, ale jednak nie mówię "żegnam", bo to jest wstęp do nowych pomysłów w mediach - czytamy w jej ostatniej publikacji na łamach "Wyborczej".

Poza słabością do polityki i sportu, gwiazda TVN jest znana również ze swojego zamiłowania do mody. Jej unikalnego stylu nie da się przeoczyć, gdyż często wywołuje burzliwe dyskusje w internecie. Dziennikarka chętnie eksperymentuje z modą i ma słabość do luksusowych marek. Jej nietuzinkowe kreacje niejednokrotnie kosztują nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, co nie umyka uwadze prasy plotkarskiej i plasuje Olejnik w czołówce ulubienic warszawskich paparazzi.