Monika Olejnik w futerku à la TRAWA mknie z siatami do luksusowego auta

Dzięki niepowtarzalnemu stylowi i zamiłowaniu do luksusu Monika Olejnik już dawno temu stała się ulubienicą stołecznych paparazzi. Ostatnio dziennikarkę "przyłapano" na ulicach Warszawy, gdy wracała z drobnych zakupów. Gwiazda zaopatrzyła się m.in. w świeże owoce i jogurty. Taszcząc siatkę z dobrociami, 68-latka pomaszerowała do swojego luksusowego auta. Tego dnia miała na sobie dość odjechany zestaw, na który składały się czarne, skórzane spodnie, ciężkie buty Miu Miu, warte 10 tysięcy złotych oraz zieloną kurtkę imitującą futro, która była częścią kolekcji H&M we współpracy z Iris Apfel. Nie zabrakło rzecz jasna ciemnych okularów i idealnie dobranej torebki - tym razem padło na model ALAÏA, którego zakup to wydatek rzędu 11 tysięcy złotych.