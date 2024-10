Monika Olejnik odsłania nogi na okładce magazynu. Internauci podzieleni: "Grafika poniosło" vs. "Jak zawsze piękna"

Rynek prasowy kurczy się w zastraszająco szybkim tempie, co oznacza, że nasze rodzime gwiazdy i celebrytki mają coraz bardziej ograniczone pole do lansowania się na rozkładówkach kobiecych magazynów. Z drugiej strony skierowanie zaproszenia do udziału w sesji okładkowej można traktować obecnie jako wyraz najwyższego uznania ze strony redaktorów naczelnych tychże pism. Z takiego właśnie założenia wyszła Julia Wieniawa, która ozdobiła ścianę swojego gabinetu zdjęciami ze swoim wizerunkiem widniejącymi niegdyś na stronach tytułowych poczytnych gazet.