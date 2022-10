Monika Olejnik z nietęgą miną i torebką Diora za 18 tysięcy złotych maszeruje do pralni chemicznej (ZDJĘCIA)

Ekscentryczny wizerunek Moniki Olejnik od lat budzi wśród Pudelkowiczów skrajne emocje. Jedni zaliczają dziennikarkę do chlubnego grona celebryckich "ikon stylu", inni zaś uważają ją za "ofiarę mody" ślepo podążającą za "cudacznymi" trendami. Obie strony muszą jednak zgodzić się co do tego, że mało która polska prominentka może pochwalić się taką fantazją i odwagą do eksperymentowania z ubiorem.