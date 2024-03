Monika Richardson celebruje Wielkanoc CAŁUŚNYM zdjęciem ze SKAZANYM wybrankiem: "Rodzinnie" (FOTO)

Yolo 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Hej, wesołych świąt. Ps. Co sądzicie o wprowadzeniu podatku - ci którzy nie mają dzieci mają płacić? Już kiedyś tak było w latach 40dtych. Jesteście za czy przeciw? No, bo jeszcze jak ktoś z wyboru to też nie fair, anle jeszcze jak cię mogę, ale jak ktoś stara się a nie może? To co, ma płacić za to że jest chory? Trochę nie fair. A lgbt też mają płacić? No jak skoro nie mogą adoptować? Też nie fair. A księża? Przecież część księży ma. Nie wiem nie wiem. Wiecie nie ma kto płacić na emerytury i przyrost w Europie spada i chcą jakąś pulę na to tworzyć żeby później płacić na te emerytury czy coś. Nie wiem dokładnie, gadali przy stole wielkanocnym🙃