Monika Richardson, do niedawna Zamachowska z domu Pietkiewicz po drugim mężu Malcolm, mówi, że nie chce nazywać się po Zbyszku: "Używanie tego nazwiska NIE MA ŻADNEGO SENSU"

Miniony rok niespodziewanie zaowocował końcem miłości Moniki Richardson (jeszcze do niedawna Zamachowskiej) i Zbigniewa Zamachowskiego. W marcu aktor pod osłoną nocy zabrał swój dobytek z "klitki na Żoliborzu" i rozpoczął życie u boku koleżanki po fachu, Gabrieli Muskały. Monika również nie marnowała czasu i zaczęła układać sobie życie z Konradem Wojterkowskim. Choć nowy ukochany pomógł ponoć celebrytce "odzyskać wiarę w mężczyzn", ta wciąż dość chętnie wspomina nieudane małżeństwo ze Zbyszkiem - na przykład subtelnie wypominając mu zdradę czy "broniąc" jego honoru na Instagramie.

Niedługo po rozstaniu Monika Richardson postanowiła zrezygnować z nazwiska Zbyszka, które nosiła przez prawie dekadę. Jak przyznała, chciała tym samym rozpocząć całkiem nowy etap w życiu. Przy okazji nie zapomniała również podkreślić, że nazwisko "Zamachowska" nie budzi już u niej najmilszych skojarzeń. Ostatnio celebrytka postanowił powrócić pamięcią do zmiany danych w dowodzie w rozmowie z serwisem Newseria Lifestyle.

Richardson nie ukrywała, że porzucenie nazwiska męża było dla niej kwestią "oczywistą" - nie tylko nie jest już w związku z Zamachowskim, lecz nie utrzymuje z nim żadnych kontaktów. Dodatkowo bycie Moniką Richardson jest dla niej całkiem dużym udogodnieniem w sprawach zawodowych. Wygląda na to, że takie nazwisko brzmi po prostu nieco bardziej "światowo".

Poprzedniego nazwiska używałam, dlatego że byłam z moim mężem. Natomiast w momencie, gdy przestaliśmy być razem, a nawet przestaliśmy się kontaktować, to używanie tego nazwiska nie ma żadnego sensu. A nazwisko Richardson lubię, zresztą nie ukrywam, że przy prowadzeniu takiego biznesu jak szkoła językowa to nazwisko nie przeszkadza - przyznała celebrytka.

Jestem osobą chorobliwie szczęśliwą i też taką dążącą do szczęścia. Jeżeli jestem w sytuacji, która nie generuje codziennego poczucia szczęścia, to po prostu wychodzę z tej sytuacji. Teraz jestem w takiej sytuacji, która sprawia, że wstaję rano z bananem na twarzy i kładę się wieczorem z może bardziej refleksyjnym, ale też uśmiechem. Dopóki tak jest, to nie zamierzam już nic w moim życiu zmieniać - podkreśliła.