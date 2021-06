Monika Richardson i Konrad Wojterkowski pakują graty pod klitką na Żoliborzu (ZDJĘCIA)

Monika Richardson po rozstaniu z mężem Zbigniewem Zamachowskim nie czekała długo, aby znaleźć sobie nową partię. Wybór padł na Konrada Wojterkowskiego . Mężczyzna nie tylko poznał już dzieci dziennikarki, ale nawet wybrał się razem z nimi na wspólne wakacje do Hiszpanii. Wygląda więc na to, że para podchodzi do rodzącego się uczucia bardzo poważnie.

Związek z prawdziwego zdarzenia to jednak nie same egzotyczne wakacje, ale przede wszystkim zwyczajna proza życia. Wydaje się, że i ona dopadła w końcu Monikę i Konrada. Para została przyłapana ostatnio przez paparazzi, gdy szykowała się do wspólnej przejażdżki autem. Obładowany pakunkami Wojterkowski miał pewne problemy z dostaniem się do pojazdu, jednak mógł na szczęście liczyć na wsparcie ukochanej. Niestety pochmurne wyrazy twarzy obojga kochanków nie zwiastowały spokojnego popołudnia...