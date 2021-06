Monika Richardson dokazuje na hiszpańskiej plaży z Konradem Wojterkowskim: "Niewiele potrzeba do SZCZĘŚCIA" (ZDJĘCIA)

Prawda 19 min. temu zgłoś do moderacji 19 1 Odpowiedz

Ludzie!!! Czy wy ciągle czytacie co chcecie? Facet wypowiadał się ze obiecał swoim kontrahentom ze nie złoży wniosku o upadłość a będzie walczył czyli płacił jeżeli taki wniosek by złożył nigdy nie otrzymaliby żadnych pieniędzy i firmy powiązane z nim upadłyby tak samo. Sam powiedział ze swoją stratą ratował miejsca pracy! A majątek? Zawsze można odbić się od dna... jak się tylko ma głowę i dwie ręce. Doceniajcie co macie i nie oceniajcie innych po okładkach