Monika Richardson jest właścicielką szkoły językowej: "Uczę tylko tych, którzy są w DESPERACJI". Zdradziła, ile kosztuje godzina lekcji

Monika Richardson wysoko się ceni

Jeżeli to są lekcje indywidualne, to musisz się liczyć z wydatkiem rzędu 100 zł za godzinę zegarową. Czasami trochę mniej, czasami trochę więcej. Jeżeli to jest mała grupa, to od razu te ceny spadają. (...) U mnie lekcje są dużo droższe - 200 zł godzina zegarowa. Ja to robię świadomie. Mam tyle na głowie w tej chwili w związku z "Richardson Talk", będę się również w telewizję dla ludzi 50+, że nie mam czasu uczyć. W związku z tym uczę tylko tych, którzy są absolutnie w desperacji i mówią: "Zrobię wszystko pani Moniko, proszę mnie tylko przyjąć, to trzy miesiące i ja będę mówić po angielsku" i ja odpowiadam: "Ok, dobra, umawiamy się na te 200 zł za godzinę za lekcje indywidualne" - zdradziła, przy okazji wspominając o swoim powrocie do świata telewizji.