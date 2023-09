Monika Richardson lekceważąco o rządach Lidii Kazen w TVN-ie. Tak mówi o Miszczaku i Terentiew: "Nie mają GODNYCH NASTĘPCÓW"

Monika Richardson lekceważąco o Lidii Kazen. Wspomniała o Miszczaku i Terentiew

Kilka dni temu informowaliśmy, że dziennikarka dość krytycznie odniosła się do nowego projektu Lidii Kazen, która obsadziła Macieja Stuhra w polskiej wersji formatu "The A-Talks" , w którym uczestniczą osoby w spektrum autyzmu. Richardson nie zostawiła wówczas suchej nitki na następczyni Edwarda Miszczaka , zarzucając jej, że "nie ma w sobie jednej kreatywnej kości" .

Maćku, nie rób tego! Lidia Kazen nie ma w sobie jednej kreatywnej kości. Wpuszcza Cię w format, jak pawiana na wybieg w ZOO, a ludzi, z którymi masz rozmawiać, będzie pokazywać ku uciesze gawiedzi, że takie to chodzi i mówi, ale jednak ma gorzej, niż my - napisała.

Te błędy, które popełnia, są wytykane nie tylko przeze mnie. I chyba tak powinno być. Powinniśmy być obserwatorami wnikliwym i obserwatorami życia publicznego. Ja akurat na mediach się znam, więc wypowiadam się w sprawach, o których mam pewne pojęcie, po 25 latach pracy w mediach publicznych . Ale to nie jest potępianie w czambuł, to jest jedynie bycie czujnym. Wydaje mi się, że na tym polega demokracja, bez względu na to, jak mało mamy jej dzisiaj w naszym kraju.

Ja nie jestem sędzią niczyim. Myślę, że największym błędem, który popełniamy my ludzie mediów, jest brak empatii. Sama jestem winna tej postawy i długo za nią musiałam pokutować. Trzeba trzymać ucho przy gruncie, żeby słyszeć, co w trawie piszczy. Nina Terentiew i Edward Miszczak w pewnym momencie to ucho trzymali bardzo czujnie przy gruncie. Ale te czasy już się chyba skończyły. Nie mają godnych następców. To przykre, ale taka jest rzeczywistość. Może dzisiaj co innego w telewizji się liczy.