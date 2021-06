Monika Richardson "uciekła" z nowym ukochanym do Hiszpanii! "Czym się STRUŁAŚ, tym się lecz"

Monika Richardson nie płakała długo rozstaniu ze Zbyszkiem Zamachowskim. Raptem dwa miesiące po tym, jak media obiegły zdjęcia z wyprowadzki aktora, u boku dziennikarki pojawił się nowy ukochany. Celebrytka związała się Konradem Wojterkowskim - przedsiębiorcą i właścicielem Grupy #BeReady. Co ciekawe, para poznała się podczas wywiadu, którego dość niedawno biznesmen udzielał Monice. To właśnie na instagramowym profilu Wojterkowskiego po raz pierwszy pojawiła się informacja, że on i Richardson postanowili "dać sobie szansę".