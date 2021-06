Monika Richardson z ukochanym kupują rower. Oby nie na kredyt... (ZDJĘCIA)

JakieśToDziwn... 28 min. temu zgłoś do moderacji 12 0 Odpowiedz

Jakoś strasznie szybko się ten związek rozwija. Wczoraj romantyczne westchnienia, dziś wspólne zakupy, jak to w stałym związku, jutro pewnie wspólne mieszkanie. Bo ślub to dopiero pojutrze, po błyskawicznym rozwodzie bez orzekania o winie. Pani Moniko, po co to? Miłość nie lubi rozgłosu, pośpiechu i pochopnych decyzji. Niech to będzie króciutki wystrzałowy romansik, dlaczego nie, ale po co od razu konkrety, plany na całe życie? Niech sobie Pani da czas... I proszę na siebie uważać, żeby potem nie było smutno.