Monika Zamachowska czule o relacji z mężem: "Życie z nim to jak stąpanie po bardzo cienkiej tafli"

Mija właśnie 6 lat odkąd Monika Zamachowska wzięła ślub ze Zbyszkiem Zamachowskim . Początkowo wiele osób wątpiło w to, że uczucie dziennikarki i aktora przetrwa próbę czasu. Zamachowska zadbała jednak o to, by wszyscy mieli pełny obraz ich związku, rozkładając go w wywiadach na czynniki pierwsze. Kolejno: zachwycała się mężem, krytykowała jego córkę, pomstowała na alimenty, które Zbyszek musi płacić byłej żonie i przekonywała, że uprawia z aktorem fantastyczny, poranny seks. Wydawałoby się więc, że o relacji Zamachowskich wiemy już wszystko. Tymczasem Monika dalej potrafi nas zaskoczyć...

Ja już to kiedyś powiedziałam i mówię wciąż: chwilo trwaj. Zbyszek to piękny człowiek, wielki artysta. I jak każdy wielki artysta, to bardzo skomplikowany, nadwrażliwy, łatwy do zranienia człowiek. Życie z nim to jak stąpanie po bardzo cienkiej tafli. Gdy pęka, pęka mi serce. Dlatego tak bardzo się staram - wyznała.