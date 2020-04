Refleksyjna Monika Zamachowska prawi o kwarantannie ze Zbyszkiem i... bezrobociu: "ZABRAKNIE NAM PIENIĘDZY"

Żałuję, że za długo siedziałam w śniadaniówce. To jest mało ambitna działka, moi drodzy . Bardzo mi przykro to wam powiedzieć. Prawdziwego dziennikarza telewizyjnego stać na więcej. (...) Bycie panią ze śniadaniówki nie da nikomu prestiżu . (...) Ale rozumiem, że każdy orze jak może. Sama nie rezygnowałam. Pewnie gdyby mnie nie wywaliliby, siedziałabym tam dalej . (...) Nie obejrzałam "Pytania na śniadanie" odkąd mnie tam nie ma. To się już nie zmieni. Szkoda mi dnia . Mamy teraz z mężem luksus, że wstajemy trochę później, czyli ok. 9:30. A o tej porze, czyli ok. 10.00, w śniadaniówkach to już jest "dno dna" i tylko tzw. lifestyle, który w ogóle mnie nie kręci - czytamy.

Zbyszek się w tej pracy męczył. On jest nocnym markiem. Nie lubi wstawać rano, nie lubi rozmawiać na czas i nie lubi, jak się go pogania. Gdy nasz wydawca mówił nam do ucha "minuta i koniec", to dla niego to była męka, którą widziałam na jego twarzy. Nie było to przyjemne doświadczenie. To było coś, na co Zbyszek się zgodził, żebym mogła wrócić po trzyletniej przerwie do TVP. Zrobił to dla mnie. Jestem mu za to wdzięczna - twierdzi.