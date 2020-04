Koronawirus w Polsce. Rząd ŁAGODZI obostrzenia związane z epidemią

Bak Logiki 11 min. temu zgłoś do moderacji 8 3 Odpowiedz

OBAJ PANOWIE POWINNI UDAĆ SIĘ DO SZPITALA W RADOMIU I ZOBACZYĆ CO TAM SIĘ DZIEJE. TO SKANDAL. PIELĘGNIARKOM POLICJANCI WRĘCZAJĄ SKIEROWANIA DO PRACY. ZACZNIJCIE WRESZCIE FIZYCZNIE ŚCIĄGAĆ PIENIĄDZE ZA NARUSZENIE ZAKAZÓW OBOWIĄZUJĄCYCH PODCZAS EPIDEMII KORONAWIRUSA. 5 MILIONÓW BĘDZIE Z TEGO NA SŁUŻBĘ ZDROWIA