Jarosław Kaczyński wsiada do samochodu w maseczce na twarzy

Dobrze, że on jest. Pomimo grupki frustratów wyżywających się na nim na Pudelku, większość ludzi go docenia i szanuje - wybraliśmy człowieka silnego, bezkompromisowego i dumnego. Jako naród, wstaliśmy z kolan. Przestaliśmy się płaszczyć przed "zgniłym" / pseudo nowoczesnym zachodem, tudzież wschodem i coraz więcej z nas odważa się pozbywać kompleksów, które przez lata nam wmawiano. Niekomfortowo czują się ci, którym nie po drodze z dekalogiem, lub ci, którzy zaszczuci strachem, nadal pielęgnują głęboko zakorzenione narodowe kompleksy. No może jeszcze Ci, którzy przyzwyczajeni do dawnych układów, nie akceptują zmian. Zwykłych narzekaczy pomijam. Z premedytacją. Nie sądzę, żeby Pan Kaczyński czytał Pudelka, ale powinien wiedzieć, że są ludzie, którzy rozumieją, że on chce dobrze dla Polski i są mu wdzieczni.