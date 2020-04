Minister kultury chce załatwić Andrzejowi Dudzie KRÓLEWSKIE KLEJNOTY warte miliony złotych! "Ludzie chorują, a PiS rozmawia o złotych łańcuchach"

Choć wydawać by się mogło, że wszyscy reprezentanci narodu polskiego wybrani do Sejmu i Senatu powinni skupiać się obecnie w stu procentach na zwalczaniu i niwelowaniu efektów pandemii koronawirusa , okazuje się, że niektórzy z nich nadal mają czas, aby poświęcić się nieco bardziej "palącym kwestiom".

Jak informuje dziennik Rzeczpospolita, 11 marca, czyli dwa tygodnie po wykryciu w Polsce pierwszego zakażenia koronawirusem , do Senatu trafiło pismo ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego . W rzeczonym piśmie polityk PiS wyraził swoją opinię na temat projektu ustawy. Nie dotyczył on jednak walki o zdrowie Polaków, a królewskich klejnotów, którymi niektórzy senatorowie chcieliby ozłocić prezydenta Andrzeja Dudę .

Do kopii łańcucha potrzeba by kilograma złota, wartego ponad 200 tysięcy , ale to tylko początek kosztów - ostrzega Orzechowski.

Specjalista zaznaczył, że zarówno do oryginału jak i kopii należałoby dorobić brylantowy krzyż orderowy, który niestety nie zachował się do naszych czasów.

Do jego wykonania potrzeba by ośmiu dwukaratowych brylantów po 160 tys. zł za sztukę oraz cztery 3,5-karatowe po minimum 300 tysięcy złotych za sztukę. Trudno obliczyć, ile diamentów potrzeba by do wyłożenia orła, co najmniej 10 karatów. Mówimy o wielomilionowym wydatku - twierdzi autor rekonstrukcji królewskich insygniów.