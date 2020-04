Przejęta Monika Zamachowska w maseczce wyrusza na ślub przyjaciół: "To będzie naprawdę CIEKAWE doświadczenie" (FOTO)

W gronie celebrytów, którzy chętnie włączają się do dyskusji w czasach pandemii, znajduje się również Monika Zamachowska. Jeszcze niedawno prezenterka zalecała swoim obserwatorom walkę z COVID-19 przy pomocy przekazu energetycznego ze strony internetowej prowadzonej przez Zbigniewa Nowaka - znanego posiadacza "rąk, które leczą". Ostatnio Monika postanowiła za to podzielić się wrażeniami z podróży do Krakowa.

Jedziemy do Krakowa na ślub przyjaciół. W urzędzie będziemy we czworo - młodzi i my, jesteśmy świadkami. Wesele w tym samym składzie w mieszkaniu. Terminu nie można było przełożyć. To będzie naprawdę ciekawe doświadczenie... Opiszę je wam za zgodą zainteresowanych - zapowiedziała Zamachowska.