Monika Zamachowska po rozstaniu ze Zbigniewem Zamachowskim zacieśnia relacje z BYŁYM MĘŻEM

Monikk 10 min. temu zgłoś do moderacji 1 9 Odpowiedz

Też chcę kogoś ściągnąć z UK, ale ten ktoś nie jest zaszczepiony i szczepić się jak ja nie będzie. Jest jeszcze jedna kwestia wylotów do PL, ktoś tu pisał że można z UK wylecieć tylko w specjalnych okolicznościach typu ślub, pogrzeb czy też chrzcin w innym razie zostanie nałożona dosyć duża kara pieniężna. Muszę tą osobę ściągnąć z UK, muszę!. Myślałam nad tym by wziąść ślub🙂🙂🙂. Nie jestem w ciąży by ją ściągnąć pod pretekstem Chrztu Św😋😋😋, jeszcze nie umieram i nic mi o tym nie wiadomo😁😁😁😁także pogrzeb odpada 😁😁😁😁więc zostaje ślub❤️. To jest wyjątkowa okoliczność a ta osoba jest mi bardzo bliska i spokrewnione, jestem w stanie zrobić dla tej osoby bardzo wiele. Także Mariusz nie masz wyjścia jak dać się zaobrączkować😁😁😁. uruchomię nawet policyjne kontakty by dotrzeć do twojego lokum we Wsiocławiu hahaha 😁😁😁😁, jestem tak zdeterminowana że zrobię wszystko by ściągnąć swoją najukochańszą osobę do siebie. Nie chcę innego faceta brać sobie na plecy, jak mam się użerać przez resztę życia to tylko z tobą hahaha😁😁😁. Potraktuj moją zapowiedź poważnie i przestań się opierać, tu chodzi o moją najbliższą mi osobę, muszę ją ściągnąć za wszelką cenę. Źle się dzieje na świecie, nie mogę tej osoby zostawić samej w UK, muszę ją ściągnąć choćby nie wiem co! 😋😋😋. Myślałam też o jednym ze starszych braci który jeszcze jest wolny ale on nie da się zaobrączkować😁😁😁😁😁, on jest ostatnią osobą która by dała się wciągnąć w pieluch czy ślub hahaha, masakra imprezowicz-wolny strzelec 😁😁😁😁moje totalne przeciwieństwo🙂🙂🙂🙂, on jest taki cwany że by mnie dwa razy na szaro zrobił hahaha, braciszek jeden😋😋😋😋.