Monika Zamachowska zaklina rzeczywistość, piekąc szarlotkę: "Musi sprawić, że przestanę martwić się BRAKIEM KASY"

Odkąd niespełna dwa miesiące temu do mediów przedostała się informacja o rozstaniu Moniki i Zbigniewa Zamachowskich, dziennikarka dosłownie nie schodzi z pierwszych stron gazet. Brukowce prześcigają się w doniesieniach na temat najgłośniejszego (przynajmniej dotychczas) rozwodu tego roku w polskim show biznesie, a 49-latka zdaje się nie mieć nic przeciwko temu. Wręcz przeciwnie, co jakiś czas sama dolewa oliwy do ognia szczerymi wyznaniami, które zapewniają jej upragnione wzmianki w prasie.