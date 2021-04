Monika Zamachowska marzy o kolejnym potomku. "Nie chciałam mieć dzieci ze Zbyszkiem. Instynkt podpowiadał, że to NIE JEST DOBRY POMYSŁ"

MiniM 16 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Niech znajdzie wreszcie swojego faceta. Jest jaka jest, ale dobrze by było gdyby los wreszcie się do niej uśmiechnął i zesłał odpowiedniego charakterem gościa. Takiego przynajmniej, żeby nie musiała wylewać swoich frustracji w prasie i takiego, który by jasno określił zasady w związku. Inaczej M jest nie do poskromienia. Co do dzieci - to prywatna sprawa każdego. Oby było zdrowie.