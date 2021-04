TYLKO NA PUDELKU: Monika Zamachowska ma ADORATORA?! "Jest mężczyzna, który wykazuje nią duże zainteresowanie"

Odkąd informacja o rozstaniu Zbigniewa i Moniki Zamachowskich dotarła do mediów, na światło dziennie wychodzą coraz to nowe sensacyjne fakty w sprawie. W kuluarach mówi się, że o rozłące zadecydował aktor, który nieoczekiwanie zapałał uczuciem do znajomej z teatru, Gabrieli Muskały. To Zbyszek przyszedł do dziennikarki i oświadczył jej, że zakochał się w koleżance z pracy. Rozstanie miało jednak przebiec dość pokojowo.